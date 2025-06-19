Шейн Макґіґан, колишній тренер володаря титулу IBF у надважкому дивізіоні Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), для Pro Boxing Fans поділився думкою про реванш британця проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

«Я думаю, Даніель зараз у набагато кращій формі. Він точно не сприйняв попередній бій як поразку, що насправді чудово. Він просто ніби відклав це у своїй голові таким чином, що він мав виграти бій. І у нього зараз чудовий хід – Міллер, Хргович, Джошуа.

Але я впевнений, що після 4-5 раундів, коли він буде працювати в такому темпі, в якому він не звик працювати, в якому він не любить працювати... Адже Хргович прискорював темп, Джошуа прискорював темп, Міллер змушував його працювати в своєму темпі, але потім Даніель переломив поєдинок.

Але Усик б'ється в зовсім іншому темпі. Так що вважаю, що все зведеться до темпу. Це найголовніша річ, яка вимикає твій розум. І коли ти будеш постійно пропускати, ти просто будеш дозволяти перемозі вислизати від тебе».