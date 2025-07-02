«Усик не став кращим, а Дюбуа змінився». Спенсер Олівер зробив прогноз перед реваншем
Колишній чемпіон вважає, що українець не прогресує, тоді як британець зробив серйозний крок вперед
близько 2 годин тому
Колишній британський боксер Спенсер Олівер поділився прогнозом на майбутній реванш між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Слова наводить talkSPORT.
Я вірю, що Даніель Дюбуа здолає Олександра Усика. Я бачив, як він тренується, знаю, над чим вони працюють з точки зору тактики. Це буде зовсім інший Дюбуа, ніж у 2023-му.
Олівер зазначив, що хоча Усик тоді значно переважав суперника, за останній рік ситуація змінилася:
Усик не став кращим, але два бої з Ф’юрі точно додали йому навантаження. А Дюбуа, навпаки, суттєво додав як у фізичному, так і в ментальному плані. Це буде зовсім інший бій, і я ставлю на Даніеля.
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні.
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