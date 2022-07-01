Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»

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Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) сказав, що російські військові постійно брешуть:



Кілька днів тому у Києві бомба потрапила до будинку, де мешкали мирні люди. Кілька днів тому ракета потрапила до торгового центру у Кременчуці, де перебували звичайні люди. Російські солдати говорять на їхньому телебаченні, що українці стріляють один одного. Тож я не вірю їхнім словам.