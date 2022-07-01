Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа
Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»
Чемпіон не розуміє постійної брехні рашистів
09:28
Фото: Instagram
Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) сказав, що російські військові постійно брешуть:
Я не вірю в те, що кажуть росіяни, бо вони не показують правду у своїй країні. Вони нібито бомблять військових, армійські батальйони, але вони не показують, як бомби прилітають додому мирних жителів та лікарень.
Кілька днів тому у Києві бомба потрапила до будинку, де мешкали мирні люди. Кілька днів тому ракета потрапила до торгового центру у Кременчуці, де перебували звичайні люди. Російські солдати говорять на їхньому телебаченні, що українці стріляють один одного. Тож я не вірю їхнім словам.
Усик заявив, що одразу після реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) повернеться в Україну.
Коментарі 0