Колишній чемпіон світу Джеймс Тоні вважає, що жоден з бійців нинішньої епохи не може претендувати на статус легенди хевівейту. Американця цитує vringe.com:

Усик гарний, але він середняк. Він не великих. Жоден із цих (сучасних) бійців не є легендою всіх часів. Ніхто з них не стане.

Вибачте, це не моя епоха. Вони не б'ються зі справжніми суперниками. Вони не хочуть битися. Єдиний шлях стати великим – це битися у рингу з великими.