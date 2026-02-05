«Усик середняк». Легенда боксу початку 21 століття пояснив, чому українцю не стати найвеличнішим
Тоні вважає, що в Олександра низький рівень опозиції
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Джеймс Тоні вважає, що жоден з бійців нинішньої епохи не може претендувати на статус легенди хевівейту. Американця цитує vringe.com:
Усик гарний, але він середняк. Він не великих. Жоден із цих (сучасних) бійців не є легендою всіх часів. Ніхто з них не стане.
Вибачте, це не моя епоха. Вони не б'ються зі справжніми суперниками. Вони не хочуть битися. Єдиний шлях стати великим – це битися у рингу з великими.
