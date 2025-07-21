Олег Гончар

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в коментарі Mail Sport Boxing прокоментував перспективи Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), якого він вдруге переміг нокаутом.

Усик висловив упевненість у потенціалі британця, наголосивши на його молодому віці та можливостях.

«Даніелю зараз 27 років, він молодий хлопець. Якщо він продовжить тренуватися, думаю, він знову може здобути пояс». Олександр Усик

Усик також зазначив, що Дюбуа продемонстрував характер, незважаючи на поразку, і закликав не недооцінювати його амбіції. Усик підкреслив, що наполеглива робота та правильна підготовка можуть повернути британця до чемпіонських перегонів.

Нагадаємо, Леннокс Льюїс оцінив перемогу Усика над Дюбуа, на якого він ставив до бою.

Також промоутер Ентоні Джошуа розповів, чому Усик змінив тактику в бою з Дюбуа.