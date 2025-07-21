Промоутер Джошуа пояснив, чому Усик змінив тактику під час реваншу з Дюбуа
Хірн вважає українця феноменальним бійцем
близько 7 годин тому
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Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про другий поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Функціонера цитує vringe.com:
Усик просто феноменальний. Дивились бій? У першому раунді він боксував під пресингом. А з Дюбуа жарти погані. Якщо влучить – буде біда. Думаю, що він пропустив кілька ударів, після чого вирішив, що не варто боксувати з ним другим номером. Він побив його й переміг достроково. Він двічі побив Джошуа. Двічі побив Ф'юрі. І двічі побив Дюбуа. Це просто неймовірно.
Дюбуа визнав велич Усика.