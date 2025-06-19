Усик після перемоги у реванші над Ф’юрі поповнив колекцію новим автомобілем
Олександр колекціонує старі машини
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) розповів в інтерв’ю Boxing King Media, що в останній час придбав до своєї колекції новий автомобіль:
Моє останньою покупкою була BMW. 5 серії, 540. Ця машина 1997 чи 1998 року випуску.
В Україні ціна на автомобіль BMW 5 серії 540 може доходити до 10 тисяч доларів.
Усик відповів на питання про своє «слабке місце».
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