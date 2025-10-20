Олег Гончар

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик планує провести наступний поєдинок проти переможця бою між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Про це повідомиа Інсайдер Майк Коппінджер.

За словами Коппінджера, директор команди Усика Сергій Лапін розповів, що Олександр провести ще п'ять поєдинків.

Перший з них пройде в перший половині 2026 року з переможцем бою Паркер — Вордлі.

Усик у липні 2025 року, нокаутувавши Деніела Дюбуа в 8-му раунді та захистивши титули WBC, WBA, WBO та IBF.

