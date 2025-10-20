Олег Шумейко

Колишній чемпіон WBC Віктор Постол (33-5, 12 KO) висловився vringe.com про потенційний останній поєдинок у кар’єрі Олександра Усика (24-0, 15 KO).

Чув, що Тайсон Ф'юрі хоче третій бій з Олександром. Сашко довів усе, що можна довести. І довів усім. Тому, можливо, це буде якийсь грошовий бій. Я так гадаю. А з ким? Я навіть не знаю, як вони там домовляться.

Сашкові все по зубах. Нема такого, який міг би створити йому проблеми.

Про поєдинок Усик – Ітаума

Бачив! Мені здається, йому ще зарано. Можливо, зарано. Але він і справді непоганий.

Про бой Усік – Джейк Пол у октагоні

Не думаю, що це станеться… Не думаю, що так і буде. Це вже було б, як то кажуть, якимось знущанням. Точно не знаю. Але мені здається, що не буде цього.

Нагадаємо, що Усик може виступити у BKFC.