Олег Гончар

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв’ю The Ring розповів про мотивацію, яка допомагає йому готуватися до реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Напередодні бою українець поділився фразами, що надихали його під час підготовки до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі.

«Маятник Ньютона вже запущено» — це означало, що гра почалась. Цей слоган залишився в мені, але я змінив мислення». Олександр Усик

38-річний боксер підкреслив, що з роками змінив підхід до тренувань і став іншою людиною завдяки новим знанням. У його нинішньому таборі звучать мотиваційні фрази: «Мамо, дивись, я літаю» та «Ні, це легко» у відповідь на слова сина про труднощі.

У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг «Динаміта» Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!

Реванш Усика та Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні.

Раніше промоутер Ентоні Джошуа розповів, чому Усик нокаутує Дюбуа.