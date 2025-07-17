Промоутер Джошуа: «Усик просто занадто хороший боксер, і я думаю, що він нокаутує Дюбуа»
Президент Matchroom Boxing – про зірковий реванш у хевівейті
1 день тому
Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн для Sky Sports поділився думками про реванш володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).
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«Даніель продемонстрував величезну силу духу в бою з Ей Джеєм. Він у хорошій фізичній та психологічній формі. Та Усика не вивести з себе. Мабуть, найвидатнішою людиною нашого покоління за цією навичкою є Тайсон Ф'юрі, але навіть він не зміг його вивести з себе.
Коли Дюбуа кричав Усику в обличчя, Олександр був непохитним. Це змушує мене віддати йому перевагу в цьому бою. Навіть без усього того, що було вчора, я завжди обирав Усика. Хоча я дійсно вважаю, що Дюбуа є загрозою. Він має потужний удар. Він дуже впевнений у собі.
Усик просто занадто хороший боксер, і я думаю, що він нокаутує Дюбуа. Він зупинить його пізно, як минулого разу, але, можливо, трохи пізніше. Але Даніель є загрозою в бою, і я думаю, що у нього є шанс.
Так, рано чи пізно час бере своє. Я просто не думаю, що це буде в суботу. Можливо, справа буде навіть не в цьому. Якщо тебе вдарить Даніель Дюбуа, це проблема. Неважливо, наскільки ти хороший».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом.
У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг «Динаміта» Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!
Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою