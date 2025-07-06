Нагадаємо, реванш між 38-річним українцем та 27-річним британцем за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Перший бій між Усиком і Дюбуа пройшов 26 серпня 2023 року у Вроцлаві (Польща) й завершився перемогою українця нокаутом у дев’ятому раунді.

«Я вмію літати». Усик показав архівні кадри й звернувся до матері.