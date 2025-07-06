Усик похвалив Дюбуа перед реваншем: «Він чудовий боєць»
Українець відзначив форму британця, згадавши його перемоги над Джошуа, Міллером і Хрговичем
близько 2 годин тому
Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 KO) згадав перший бій проти британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та поділився враженнями про майбутнього суперника в інтерв’ю Карлу Фремптону.
У першому поєдинку він був хороший. Думаю, Даніель — сильний атлет і боксер, у нього хороші навички. Його останні три бої — справжні перемоги: проти Хрговича, Міллера та Джошуа. Він чудовий боєць.
Нагадаємо, реванш між 38-річним українцем та 27-річним британцем за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Перший бій між Усиком і Дюбуа пройшов 26 серпня 2023 року у Вроцлаві (Польща) й завершився перемогою українця нокаутом у дев’ятому раунді.
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