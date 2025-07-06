«Я вмію літати». Усик показав архівні кадри й звернувся до матері
19 липня українець проведе бій з Дюбуа
близько 2 годин тому
Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) опублікував емоційний допис у соцмережах, в якому звернувся до матері – Надії Петрівни.
Дивись, мамо, я вмію літати.
Нагадаємо, що 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш Усика з британцем Даніелем Дюбуа — чинним володарем титулу IBF у надважкій вазі. На кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.
Тайсон Ф’юрі викликав Усика на третій бій.
Поділитись