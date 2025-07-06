Жертва Кличка передбачив переможця реваншу Усик – Дюбуа
Американець здивував своїм вибором
близько 1 години тому
Усик та Дюбуа / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі американець Шеннон Бріггс поділився своєю думкою про майбутній реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа.
Бріггс вірить, що Усик знову візьме гору над своїм опонентом. Цитує Шеннона Seconds Out.
«Складний бій, але я виберу Усика. Так, я виберу Олександра».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
На кону в цьому протистоянні стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Уперше вони зустрілися в серпні 2023 року, і тоді Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.
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