Олег Гончар

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій запланований на 23 травня в Гізі, Єгипет. Трансляцію здійснюватиме DAZN.

На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Для Усика це буде черговий захист поясу після липневого поєдинку, в якому він нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді.

Верховен має рекорд 66–10 у кікбоксингу, а також провів по одному бою в професійному боксі та змішаних єдиноборствах. Нідерландець упродовж 12 років утримував чемпіонський титул Glory та з 2014 року входить до числа лідерів світових рейтингів у надважкій вазі серед кікбоксерів.

Нагадаємо, чемпіон WBO зізнався, чи дійсно його уникає Усика.