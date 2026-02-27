Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) відповів, чи вважає, що лідер хевівейту Олександр Усик (24-0, 15 KO) його уникає. Британця цитує vringe.com:

Я б сказав, що «уникає» – це сильне слово. Тому що це має підтекст – нібито він наляканий битися зі мною. Я не вірю, що це правда. Я вірю, що він зараз на такій стадії кар'єри, де він заслужив право робити те, що він хоче вибирати свої бої, грошові поєдинки, робити речі, які мають найбільший грошовий зміст. І якимось чином він та його команда вирішили, що це не я.

Дивіться, я це розумію. Це не означає, що я розчарований. Як доказ – цей бій та мої попередні поєдинки. Я цілком за те, щоб перевірити себе проти найкращих. Я хочу зійтися з ним, але якщо не зараз, то я пройду цей бій і знову на телефоні намагатимуся підштовхнути його, його команду. Скажу: «Дивися, я пройшов цей бій, як щодо того, щоб зараз вийти проти мене?» І якщо ні, я пройду наступного бійця. Я знову буду на телефоні, телефонувати йому і знову говорити: «Слухай, як щодо того, щоб зробити це зараз?» Так що так, я переслідуватиму його нескінченно і просто чекатиму, поки він не скаже: «Добре, давай зробимо це».

Дивіться, немає сенсу сидіти нити, плакати і бурчати про те, що він повинен битися зі мною, здіймати шум, напирати на нього, викликати його. Він чудовий боєць, і це буде чудовий бій. Це буде щось, у чому я б з радістю брав участь, але він не єдиний крутий боєць. Це не єдиний бій для мене, не єдиний бій для британської публіки з моєю участю. Є й інші. Так, він на вершині дерева, але є й інші в плані розважальної цінності, в плані якості. Якісні добрі молоді хлопці, у перегляді яких буде зацікавлена ​​публіка. Тому, якщо я не можу отримати кращого, тоді я, як завжди, виберу наступний варіант.