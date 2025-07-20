Триразовий абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) на прес-конференції розповів, чи перемога над британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) у реванші стала його найкращою звитягою у хевівейті.

«Сьогодні – так. Я не знаю всіх своїх поєдинків, але сьогодні – так. Це було чудово, дякувати Богу.

Ми готувались до цього поєдинку з моєю командою, з Юрієм. Вивчали перший бій і мали багато часу – 2 роки. Ми готували комбінації, зокрема удар лівою рукою, який називається Іван. Це українське ім'я. Іван – це великий хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Козак.

Це важкий удар. Перший раз я його використав у 2019-му в США в крузервейті».