Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Україна знову всміхається». L’Equipe, La Gazzetta dello Sport, A Bola – найбільші видання Європи в захваті
Зараз в ефірі
14:05
Телемагазин
13:40
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Україна - Хорватія

«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа

Американський спеціаліст буде допомагати британцеві розгадати українця
Бокс Професійний бокс
12:58
«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
Фото: PBC

Тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсія заявив Little Giant Boxing, назвав ще одну причину, чому британець запропонував йому місце в тренерського штабі напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):

Команді Джошуа може подобатися той факт, що Усик тренувався в моєму залі в Окснарді. Так що вони знають, що я бачив, як він тренується. Я ніколи з ним не займався, та я був там. Можливо, це мені частково допомогло.

Також Гарсія розповів, що з першого погляду Усик був схожий на серійного вбивцю.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Усик - Ентоні Джошуа Роберт Гарсія

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
12:04
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Бокс Професійний бокс
10:14
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Бокс Професійний бокс
09:43
Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»
Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»
Бокс Професійний бокс
01 червня 22:32
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Бокс Професійний бокс
01 червня 17:45
Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Бокс Професійний бокс
01 червня 11:50

Новини: Бокс

«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
Професійний бокс
12:58
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Професійний бокс
12:04
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Професійний бокс
10:14
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Професійний бокс
09:43
Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»
Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»
Професійний бокс
01 червня 22:32
Офіційно оголошено реванш Радченка проти Шпільки
Офіційно оголошено реванш Радченка проти Шпільки
Професійний бокс
01 червня 21:53
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Професійний бокс
01 червня 21:30
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Аматорський бокс
01 червня 21:08
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Професійний бокс
01 червня 20:45
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
09:31
Всі новини