Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
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12:58
Фото: PBC
Тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсія заявив Little Giant Boxing, назвав ще одну причину, чому британець запропонував йому місце в тренерського штабі напередодні реваншу з Олександром Усиком
(19-0, 13 KO):
Команді Джошуа може подобатися той факт, що Усик тренувався в моєму залі в Окснарді. Так що вони знають, що я бачив, як він тренується. Я ніколи з ним не займався, та я був там. Можливо, це мені частково допомогло.
Також Гарсія розповів, що з першого погляду Усик був схожий на серійного вбивцю.
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