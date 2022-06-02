«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа

Американський спеціаліст буде допомагати британцеві розгадати українця

Фото: PBC Тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсія заявив Little Giant Boxing, назвав ще одну причину, чому британець запропонував йому місце в тренерського штабі напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):

Команді Джошуа може подобатися той факт, що Усик тренувався в моєму залі в Окснарді. Так що вони знають, що я бачив, як він тренується. Я ніколи з ним не займався, та я був там. Можливо, це мені частково допомогло. Також Гарсія розповів, що з першого погляду Усик був схожий на серійного вбивцю.

Олег Шумейко-молодший