Народна зірка. Усик в Саудівській Аравії станцював з фанатами
Усик: «Важкі часи показують, якими насправді є українці – справжніми героями»
20 серпня Олександр проведе наступний поєдинок
11:15
Фото: Getty Images
Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в своєму Instagram написав, що українці після початку повномасштабного вторгнення рашистів роблять героїчні вчинки:
Важкі часи показують, якими насправді є українці.
Справжніми героями стають ті, хто ще вчора будував кар’єру, займався спортом чи розвивав свій бізнес. Сьогодні їх об’єднує одне – бажання допомагати іншим і наближати спільну перемогу!
Справжні герої серед нас. Бо ми народжені перемагати!
Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) заявив, що перемога над українцем зробить його живою легендою боксу.