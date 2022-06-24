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Усик: «Важкі часи показують, якими насправді є українці – справжніми героями»

20 серпня Олександр проведе наступний поєдинок
Бокс Професійний бокс
11:15
Усик: «Важкі часи показують, якими насправді є українці – справжніми героями»
Фото: Getty Images

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в своєму Instagram написав, що українці після початку повномасштабного вторгнення рашистів роблять героїчні вчинки:

Важкі часи показують, якими насправді є українці.

Справжніми героями стають ті, хто ще вчора будував кар’єру, займався спортом чи розвивав свій бізнес. Сьогодні їх об’єднує одне – бажання допомагати іншим і наближати спільну перемогу!

Справжні герої серед нас. Бо ми народжені перемагати!

Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) заявив, що перемога над українцем зробить його живою легендою боксу.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик

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