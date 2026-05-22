Офіційна церемонія зважування Олександра Усика та Ріко Верховена перед їхнім поєдинком у Гізі відбудеться вже сьогодні, 22 травня.

Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом. Саме під час зважування боксери востаннє зустрінуться в офіційній атмосфері перед виходом у ринг та дізнаються фінальні показники ваги напередодні бою. Дивіться пряму трансляцію зважування!

Олександр Усик підходить до протистояння зі статусом непереможеного боксера, маючи у професійному рекорді 24 перемоги у 24 поєдинках, з яких 15 були здобуті нокаутом. Його суперник, нідерландець Ріко Верховен, відомий передусім завдяки успішній кар’єрі у кікбоксингу, у професійному боксі має один переможний бій, завершений достроково.

Напередодні, 21 травня, Усик і Верховен уже зустрічалися в межах офіційних заходів. Спортсмени провели чергову дуель поглядів, а також взяли участь у пресконференції.

Сам бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном відбудеться у суботу, 23 травня, в Гізі, Єгипет. В Україні офіційну трансляцію цієї події забезпечить платформа Київстар ТБ.