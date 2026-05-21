Денис Сєдашов

Відбулася фінальна пресконференція напередодні грандіозного вечора боксу «Glory in Giza», головною подією якого стане поєдинок між володарем титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Після завершення спілкування з пресою бійці зійшлися у традиційній дуелі поглядів. Напруга між спортсменами була настільки високою, що вони майже дві хвилини невідривно дивилися в очі один одному. Зрештою, затяжний та емоційний контакт довелося перервати Едді Хірну.

Протистояння відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, в Гізі (Єгипет). В Україні офіційну трансляцію цієї унікальної події забезпечить платформа «Київстар ТБ».