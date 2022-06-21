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Усик відповів чи збирається нокаутувати Джошуа в реванші

Українець хоче перебоксувати суперника
Бокс Професійний бокс
14:51
Усик відповів чи збирається нокаутувати Джошуа в реванші

Чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик (19-0, 13 КО) відповів чи має наміг достроково завершити реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):

«Я не думаю про нокаут. Моє завдання: працювати, працювати і працювати. Якщо нокаут прийде, то він прийде».

Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Українець приїхав на прес-конференцію в футболці «Кольорів свободи».

Джерело: Usyk17 Сергій Лук'яненко
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Олександр Усик Ентоні Джошуа

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