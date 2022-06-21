«Кольори свободи». Усик прилетів в Саудівську Аравію в особливій футболці
Усик відповів чи збирається нокаутувати Джошуа в реванші
Українець хоче перебоксувати суперника
14:51
Чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик (19-0, 13 КО) відповів чи має наміг достроково завершити реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):
«Я не думаю про нокаут. Моє завдання: працювати, працювати і працювати. Якщо нокаут прийде, то він прийде».
Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Українець приїхав на прес-конференцію в футболці «Кольорів свободи».
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