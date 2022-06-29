«Я не боксую за гроші чи визнання». Усик назвав єдину ціль у своєму житті
Усик вважає нісенітницею очікувати на іншого Джошуа
В серпні пройде чемпіонський реванш
17:15
Фото: XSPORT
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) на прес-конференції
напередодні реваншу з Ентоні Джошуа
(24-2, 22 KO) відповів на питання, чого українець чекає від британця в реванші:
Послухайте, я нічого не від кого не очікую. Тому що це велика дурниця – чогось очікувати від людей. Я розумію, що він буде інший. Я також буду іншим.
Усик також назвав єдину ціль у своєму житті.
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