«Я не боксую за гроші чи визнання». Усик назвав єдину ціль у своєму житті

20 серпня в Саудівській Аравії пройде реванш українця з Джошуа

Фото: XSPORT

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) на прес-конференції напередодні реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) заявив, що його не цікавить, чи пам’ятатимуть про нього люди:



Я дуже радий знаходитися тут. Ще я дуже радий, що у мене є можливість боксувати в новому місці – в Саудівській Аравії. Це відкриває нові обрії. Мені подобається їздити по всьому світу і боксувати десь вперше чи вдруге. Все, що я роблю – боксую і живу – приносить мені велике задоволення. Я не боксую за гроші чи визнання. Я не хочу бути великим. Багато людей хочуть, щоб про них говорили, пам’ятали. Мені цього нічого не треба. Я просто зараз роблю свою роботу і продовжу це робити доки моє серце буде битися. Єдине, о чого я йду дуже стрімко – врятувати свою душу. А все, що відбувається зі мною – просто життя.

Промоутер Усика вважає, що досить скоро Олександр може стати найкращим боксером не тільки в історії України.