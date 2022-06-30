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Усик: «За останні 4 дні по Україні випустили 100 ракет»

Український чемпіон розповідає про ситуацію в країні
Бокс Професійний бокс
16:20
Усик: «За останні 4 дні по Україні випустили 100 ракет»
Фото: Instagram

Володар титулів WBO/WBA/IBF в надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю iFL TV розповів, що рашисти йдуть на терор, аби зламати український народ:

За останні 4 дні по Україні випустили 100 ракет. Вони потрапляють у жилі будинки. Там живуть люди. Ніяких воєнних баз чи воєнної інфраструктури там немає. Це торгові центри, лікарні. Це звичайне місто, де немає ніяких воєнних підприємств чи чогось, що може робити воєнну техніку.

І цю інформацію я отримую не з телевізору чи новин. Ця інформація приходить мені від моїх друзів, які зараз знаходяться в Києві і взагалі в Україні.

Нагадаємо, що українець розсміявся через вимоги Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) про гонорар у 500 мільйонівТайсон мене боїться.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик

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