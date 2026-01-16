Об'єдний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розповів, чому обрав бій із Деонтеєм Вайлдером, а не поєдинок з обов’язковим претендентом WBO Фабіо Вордлі, передає портал Ready to Fight.

Усик зазначив, що ключовими факторами стали місце проведення бою та спортивна мотивація.

За словами українця, він хотів провести поєдинок у США, а Вайлдер протягом останнього десятиліття стабільно входив до еліти надважкої ваги. Усик також нагадав про так звану «велику трійку» дивізіону — Джошуа, Ф’юрі та Вайлдера. Перші двоє вже були двічі переможені, тож єдиним суперником із цього списку, з яким він ще не зустрічався, залишався саме американець.

По-перше, це США – я хочу побоксувати в Америці. По-друге, Вайлдер останні 10 років був у топі. Це спортивний інтерес. У «великій трійці» були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер. Олександр Усик

Таким чином, Усик свідомо відмовився від захисту титулу WBO, звільнив пояс і зосередився на іншому бою. Фабіо Вордлі, який мав статус тимчасового чемпіона та був першим у черзі на поєдинок, після цього став повноцінним володарем титулу.