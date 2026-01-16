Британський тренер назвав фаворита у можливому бою Усик – Вайлдер
Марк Тіббс сумнівається, що нокаутуючий потенціал американця навряд чи спрацює проти технічно сильного українця
близько 1 години тому
Британський тренер Марк Тіббс висловився щодо можливого бою між володарем титулів WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 KO). Слова наводить Lights Out.
Є ще один бій, про який зараз багато говорять: Деонтей Вайлдер проти Олександра Усика. Усик — це той, кого ми називаємо „вбивцею британців“, він переміг усіх. Який шанс ви дали б Вайлдеру?
Ні, він недостатньо хороший боксер. Але він все ще має велику нокаутуючу силу. Я не думаю, що він зможе реалізувати цю силу проти Усика. Це моя думка.
Тіббс підкреслив, що, на його погляд, Усик має явну перевагу завдяки техніці та тактичній майстерності.
