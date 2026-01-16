Лінійний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився деталями спілкування з колишнім суперником Ентоні Джошуа, який наприкінці 2025 року потрапив у ДТП в Нігерії, повідомив портал Ready to Fight.

Зазначимо, що внаслідок аварії загинули двоє тренерів британця.

Усик розповів, що вже підтримав Джошуа особисто. За словами українця, у голосі співрозмовника він почув бажання жити й продовжувати кар’єру — заради пам’яті загиблих друзів і шансу, який йому дав Бог.

Усик провів паралель із власним досвідом 2022 року, коли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну переживав сильний емоційний злам і замислювався над завершенням кар’єри. Тоді, за його словами, мотивацією стали не лише особисті цілі, а й відповідальність перед країною.

Також Усик згадав розмову з матір’ю загиблого друга, яка сказала, що він пишався б тим, що його справа продовжується. Український боксер зазначив, що вірить: усі близькі, які загинули, зокрема захищаючи Україну, залишаються для нього духовною підтримкою і допомагають йому в рингу.

Я вже говорив із ним. Я почув у його голосі бажання продовжувати – заради друзів, яких він втратив, і заради того шансу жити, який йому дав Господь. Колись я спілкувався з мамою мого загиблого товариша, і вона мені сказала: Олександре, він дуже пишався б, що ти продовжуєш свою справу, він спостерігатиме за тобою з неба. І він, мені здається, це робить. І не він один, а й усі мої близькі, які пішли з життя, захищаючи нашу країну. Вони – мої янголи-охоронці, які допомагають мені в рингу. Олександр Усик

Нагадаємо, раніше рідний дядько Джошуа повідомив, що боксер сказав сім'ї про завершення кар'єри.