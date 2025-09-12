Тренер Баколе назвав ідеального боксера – це не Усик
Нельсон вважає, що у Кроуфорда немає слабких місць
5 хвилин тому
Тренер Мартіна Баколе (21-2, 16 KO) Біллі Нельсон висловився про Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова наставника наводить vringe.com:
Як на мене, Кроуфорд – ідеальний боксер. Він однаково добрий в обох стійках. У нього виключно гарний баланс і вміння вчасно завдати удару. Це всебічно розвинений боєць. Фантастичний боєць. У нього IQ вищий за дах. Як на мене, він не має вразливих місць. Звичайно ж, він може побити Канело за швидкістю. Все залежатиме від дистанції бою. Якщо Канело зможе підібратися ближче, тоді буде важче.
Нагадаємо, що бій між Кроуфордом та Саулєм Альваресом пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Боксери напередодні провели дуель поглядів.
