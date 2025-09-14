«Навіщо псувати все…» Експерт – про бій Усика з Ітаумою
Нельсон вважає, що Мозесу не варто йти на такий ризикований крок
близько 1 години тому
Фото: rtfight.com
Ексчемпіон світу Джонні Нельсон поділився своїми думками щодо потенційного поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Слова експерта наводить iFL TV:
Навіщо псувати все новому надважковаговику, який може стати домінуючою силою дивізіону? Я не кажу, що Усик його перевершить, бо ми не знаємо, наскільки хороший цей хлопець (Ітаума), але я просто кажу, що я б так не діяв.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.