Усик звернувся до Джошуа та рідних загиблих тренерів
Під час підготовки до останнього бою команда Усика разом із загиблими готували Джошуа
близько 1 години тому
Об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик в Instagram прокоментував трагедію, яка сталася з британським боксером Ентоні Джошуа в Нігерії.
Автомобіль з Джошуа та його двома тренерами зіткнувся з вантажівкою. Обидва тренери Ентоні загинули.
«Це неймовірно велика втрата. Сіна Гамі та Роберт Латц були не просто частиною команди Ей Джея, а й справжніми друзями. Мої щирі співчуття їхнім родинам, близьким і всім, хто їх знав. Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне».
