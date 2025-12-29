Олег Гончар

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) перебуває в стабільному стані після серйозної аварії в Нігерії.

Уряд штату Огун повідомив, що Джошуа та ще один пасажир, який вижив, евакуйовані до спеціалізованого медичного закладу в Лагосі. Після огляду лікарі підтвердили стабільний стан обох — невідкладного втручання не потрібно. Джошуа при тямі та вже зв’язався з родиною.

Аварія сталася через перевищення швидкості: Lexus, в якому їхав Джошуа з двома тренерами, врізався у вантажівку. Обидва тренери загинули на місці.