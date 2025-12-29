Денис Сєдашов

Стали відомі імена двох людей, які загинули в аварії за участю колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29–4, 26 KO).

Як повідомляє Home of Fight, загиблі — тренери боксера Роберт Латц та Сіна Гамі. Вони перебували на передніх сидіннях автомобіля Lexus, у той час як Джошуа їхав на задньому сидінні і отримав лише незначні травми.

Сіна Гамі був тренером Джошуа з фізичної підготовки. Роберт Латц був особистим тренером боксера.

Аварія сталася в Нігерії: позашляховик Lexus перевищив швидкість та врізався у вантажівку.