Ф'юрі: «Джошуа не володіє волею до перемоги, необхідної для перемоги над Усик»
Усюди кольори прапору України. Неймовірно колоритне селфі Усика з Джошуа
20 серпня пройде реванш надважковаговиків
12:48
Фото: Matchroom
21 червня пройшла перша прес-конференція Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) напередодні реваншу, який запланований на 20 серпня.
Українець прийшов в «кольорах свободи» – прапору нашої країни. Після спілкування с пресою боксери ще перекинулися кількома словами, а наостанок зробили фото на пам’ять:
It's #NationalSelfieDay after all #UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/23KBoDVe1G— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 21, 2022
Стали відомі гонорари боксерів.
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