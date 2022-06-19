Поєдинок між Руїсом і Ортісом отримав нову дату
В андеркарді поєдинку Руїз – Ортіс будуть битися колишній чемпіон у трьох дивізіонах та Круз
Івент має відбутися в вересні
19:25
Фото: GERMAN VILLASENOR
В «королівському» дивізіоні очікується топовий бій.
ESPN повідомляє, що 4 вересня в США відбудеться бій екс-чемпіона Енді Руїза (34-2, 22 KO) з Луїсом Ортісом (33-2, 28 KO). Також джерело пише, що в андеркарді наступний поєдинок проведе Ісаак Круз (23-2-1, 16 KO), а також ексчемпіон трьох дивізіонів Абнер Марес (31-3-1, 15 KO).
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