Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відновлює кар’єру та планує повернутися на ринг восени цього року. Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер.

За його інформацією, контракт боксера з Top Rank завершується сьогодні, після чого Ломаченко стане вільним агентом і шукатиме можливість провести найбільші бої.

38-річний українець востаннє боксував у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялося, що Ломаченко вів переговори щодо поєдинку з Джервонтою Девісом, однак у червні 2025 року оголосив про завершення кар’єри через проблеми зі спиною.