Денис Сєдашов

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) прокоментував питання про те, хто з українських легенд рингу заслуговує на звання «найкращого в історії». Вибір пропонувався серед чотирьох імен: самого Усика, Василя Ломаченка та братів Віталія і Володимира Кличків. Слова наводить DAZN.

Хто найкращий в історії України – брати Клички, Ломаченко чи я? Не готовий сказати. Щиро кажучи, я про це не думаю. Для мене важливо битися і допомагати моїй країні у скрутний момент. Олександр Усик

Наразі Олександр Усик перебуває у активній фазі підготовки до свого наступного поєдинку. Нагадаємо, що 23 травня в Єгипті українець проведе унікальний бій проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена.

