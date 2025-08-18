Колишній чемпіон світу Карл Фроч оцінив перспективи Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO). Слова британця наводить secondsout.com:

Вайлдер, що далі для нього, чи є у нього ще кар'єра? Він програв чотири з останніх шести боїв, двічі програв Ф'юрі, потім він прибив Хеленіуса, але потім програв Паркеру і був розгромлений Чжаном. Тож після цього ти думаєш, що з Деонтеєм покінчено.

Вони хочуть бачити, як він вийде в ринг і завдасть потужного нокаутуючого удару. В якийсь момент у нього було 40 боїв, 39 перемог, 39 нокаутів. В якийсь момент усіх, кого він переміг, він нокаутував. У нього була нічия з Ф'юрі, і ця трилогія з Ф'юрі вибила його з ніг. Він заробив багато грошей, було б непогано зараз побачити, як Деонтей повісить рукавички на цвях.

Мені не подобається говорити людям, щоб вони завершили кар'єру, я люблю висловлювати своє бачення про те, коли з бійцями покінчено. Я думаю, що у Деонтея Вайлдера були кращі часи, і тепер, якщо він буде битися з кимось з ударом, він може постраждати.