«В мене немає часу відступати». Вайлдер про майбутнє і можливий бій з Джошуа
Деонтей очікує на важливі поєдинки
19 хвилин тому
Американський боксер-супертяж Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) в інтерв’ю програмі The Fighter's Voice відзначив, що не збирається відступати та готовий до нових викликів у кар’єрі.
Одним із можливих суперників він назвав колишнього дворазового чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
У боксі відбувається багато цікавих подій, різні люди організовують великі бої у потрібний час, і я з нетерпінням їх очікую.
У мене немає часу відступати. Ми маємо чіткий стратегічний план і йдемо за ним. Але якщо доведеться піти на певні компроміси, щоб досягти мети — ми це зробимо. Я ветеран у цьому спорті і люблю те, чим займаюся.
Вайлдер спрогнозував результат мегафайту Канело – Кроуфорд.