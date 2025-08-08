Американський боксер-супертяж Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) в інтерв’ю програмі The Fighter's Voice відзначив, що не збирається відступати та готовий до нових викликів у кар’єрі.

Одним із можливих суперників він назвав колишнього дворазового чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

У боксі відбувається багато цікавих подій, різні люди організовують великі бої у потрібний час, і я з нетерпінням їх очікую.

У мене немає часу відступати. Ми маємо чіткий стратегічний план і йдемо за ним. Але якщо доведеться піти на певні компроміси, щоб досягти мети — ми це зробимо. Я ветеран у цьому спорті і люблю те, чим займаюся.