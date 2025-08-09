«Хочу залишити слід в історії». Деонтей Вайлдер про своє повернення
Американець не збирається вішати рукавички на цвях
18 хвилин тому
Фото: Getty Images
Американський боксер-супертяж Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) після низки поразок заявив про бажання продовжити кар’єру та залишити свій слід в історії боксу.
Після двох невдалих боїв багато експертів закликали 39-річного американця завершити виступи.
Втім, в інтерв’ю The Fighters' Voice Вайлдер запевнив, що мотивований на повернення:
Було чимало чудових моментів, і я з нетерпінням чекаю нагоди залишити слід в історії, поки ще тут. Звісно, я потрібен тим, хто розділяє мої погляди. Особливо в Америці, адже у нас не так багато таких людей.
