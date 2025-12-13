Вечір боксу ветеранів бойових дій. Трансляція на XSPORT
У рамках івенту буде проведено 5 поєдинків
близько 2 годин тому
13 грудня відбудеться вечір боксу, в рамках якого на рингу зійдуться виключно ветерани бойових дій.
В межах івенту відбоксують чемпіон України серед ветеранів Сергій «Гера» Герасименко, почесний член Української ліги ветеранів бойових дій, та один з перших ветеранів, який спробував себе в ролі боксера, Дмитро «Матроскін» Попов, вже чудово відомий боксерській публіці Олександр Мамонтов, позивний «Мамонт», та інші захисники.
Кард вечора боксу:
Олексій Біленьский – Сергій Терещенко
Володимир Д’яконов – Олексій Лаптєв
Дмитро Терещенко – Олексій Неровня
Руслан Єрьоменко – Геннадій Бойко
Дмитро Попов – Влад Климчук
Павло Кушніров – Сергій Харченко
Сергій Герасименко – Олександр Мамонтов Бій за титул чемпіона України серед Ветеранів бойових дій
Трансляція події відбудеться на телеканалі XSPORT. Початок – о 17:45 за київським часом.