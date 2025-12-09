Денис Сєдашов

Відомий український боксер, тренер і промоутер Ігор Фаніян, співзасновник Української ліги боксу ветеранів бойових дій, поділився деталями підготовки до вечора боксу для учасників бойових дій, який відбудеться 13 грудня у Бучі.

В інтерв’ю Bet.ua він розповів, чому такі турніри є необхідними та як виникла сама ідея.

За словами Фаніяна, рішення створити окремий турнір для ветеранів було ухвалене ще на етапі заснування Ліги:

Коли я створював Українську лігу боксу ветеранів бойових дій, уже тоді розумів, що проводитиму окремі турніри саме для ветеранів. Це питання фактично було вирішене відразу. Ігор Фаніян

Фаніян наголошує, що нині подібні івенти мають особливе значення як для самих учасників, так і для суспільства загалом.

Такі події сьогодні надзвичайно важливі. В країні дуже багато ветеранів, які, віддавши частину себе на війні, повернулися додому. І є ті, хто, на жаль, не повернувся. Для всіх них — і для пам’яті про тих, хто загинув — ми маємо робити максимум. Ігор Фаніян

Окремо тренер підкреслив, що мова йде не лише про спортивні змагання, а про комплексну підтримку ветеранів:

Йдеться про інтеграцію спортсменів-ветеранів і всіх ветеранів загалом у соціум, а також про підготовку суспільства до цього. Якщо дивитися глибше — це і координаційні програми, і реабілітація: ментальна та фізична. Це те, що нашим хлопцям потрібно найбільше. Ігор Фаніян

Попри різницю у рівнях підготовки професійних спортсменів та ветеранів, він наголошує, що учасники бойових дій демонструють високий рівень мотивації та гідний бокс:

У професійних боксерів одні умови, у ветеранів — зовсім інші. І хоча рівень різний, наші ветерани показують дуже достойний бокс. Ігор Фаніян

Фаніян: «Постол довів, що навіть у 42 можна боксувати на високому рівні».