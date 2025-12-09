Денис Сєдашов

Відомий український боксер, тренер і промоутер Ігор Фаніян, співзасновник Української ліги боксу ветеранів бойових дій, розповів в інтерв’ю Bet.ua про підготовку до унікального вечора боксу для військових ветеранів, який відбудеться 13 грудня у Бучі (Київська область).

Перед стартом турніру він детально розповів, що саме очікує вболівальників:

Це буде ветеранський турнір, і наші хлопці постійно прогресують. На цьому вечорі відбудеться бій за титул чемпіона України, загалом вболівальники побачать сім пар ветеранів, включно з титульним поєдинком. Також будуть бої на кріслах колісних. Ігор Фаніян

За його словами, бої ветеранів нерідко вражають більше, ніж професійні:

13 грудня ви побачите, що бої ветеранів інколи навіть видовищніші за поєдинки професіоналів, особливо коли супротивники підібрані рівно. У нас немає “легких прогулянок”. Ми запрошуємо дуже міцних бійців. Ігор Фаніян

Фаніян підкреслив, що розвиток ветеранського боксу в Україні лише набирає обертів: до ініціативи вже приєдналися Черкаси та Одеса, з якими підписані відповідні меморандуми.

Ми максимально популяризуємо ветеранський бокс — різні його формати. Головне — що ми робимо це з любов’ю, з повагою й бажанням розвивати спорт, нашу культуру та країну. Ігор Фаніян

