Олег Гончар

Колишній американський боксер Джон Девід Джексон оцінив недоліки колишнього чемпіона IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) після його другої поразки від абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Усик 19 липня у реванші нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді, завдавши йому третьої дострокової поразки в кар’єрі.

Джексон заявив, що серія нокаутів може психологічно вплинути на бійця, особливо з віком, і порадив Дюбуа зосередитися на покращенні захисту. На його думку, 28-річний британець має навчитися бути агресивним у захисті, переслідуючи суперників, не втрачаючи при цьому нокаутуючою потужності.

Джексон вважає, що Дюбуа бракує сили волі, і порівняв його із сестрою, Керолайн Дюбуа (11-0-1, 5 КО), чинною чемпіонкою світу за версією WBC у легкій вазі, яка, на його думку, демонструє більшу ментальну стійкість.

Джексон наголосив, що Дюбуа — талановитий боксер, але потребує наставника, який допоможе розвинути захисні навички, щоб повернутися до титульної гонки.

Нагадаємо, інший відомий тренер заявив, що Дюбуа бракує менталітету та інтелекту.

Тренер Дюбуа вважає, що Усик міг відправити Даніеля до лікарні, якби бій не зупинили.