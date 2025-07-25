Тренер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз висловився про реванш підопічного з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наставника наводить sport.ua:

Я хотів би побачити, як ви пропустите той удар від Усика і що робитимете після цього. Я радий, що Дюбуа швидко не піднявся на ноги. Якби він продовжив поєдинок, Усик міг відправити його до лікарні. Слідкуйте за тим, що кажете.

Уявіть, Даніель міг отримати травму та потрапити до лікарні. Тоді ви кричали б, що він сміливий, адже задовольнив вашу спрагу, як глядачів. Бог великий, Дюбуа повернувся у свій кут в свідомості.

Добре, що мій підопічний може продовжувати роботу в спортзалі. Мені не треба відвідувати його в палаті, це величезна різниця. Саме тому слід стежити за своїми словами. Те, що ви посилаєте всесвіту, має властивість повертатися.