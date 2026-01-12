Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), поділився планами свого клієнта щодо майбутнього повернення на ринг.

Цитує Брауна talksport.com.

«Я всім говорив, що Ф'юрі повернеться. Він повернувся і знову любить бокс. Він не бився рік, але ми, можливо, націлені на три бої для нього цього року. Тайсон не проти побитися тричі. Зараз він у Таїланді.

Тайсон поб'ється з ким завгодно. Він би провів бій проти Фабіо Вордлі. Але ви повинні бути реалістами щодо Тайсона. Він не був поза рингом рік. Йому необхідно провести поєдинок, щоб знову увійти у смак. Я б із задоволенням подивився на нього в Манчестері, щоб перший бій після повернення був для нього домашнім. Потім буде кілька інших поєдинків.

Махмудов – один із суперників, про яких говорять. Є й інші варіанти. Але Махмудов – один із головних фаворитів. Він один із варіантів».