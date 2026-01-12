Володимир Кириченко

Авторитетний американський портал ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі у світі.

Укладачі рейтингу знову додали до топ колишнього чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі, а також чемпіона Олімпійських ігор-2012 у важкій вазі американця Ентоні Джошуа після того, як той нокаутував американського блогера Джейка Пола.

Зазначимо, що зі списку виключено 36-річного мексиканця Енді Руїса через неактивність.

Топ-10 найкращих боксерів у суперважкій вазі за версією EPSN:

1. Олександр Усик

2. Тайсон Ф'юрі

3. Даніель Дюбуа

4. Фабіо Вордлі

5. Джозеф Паркер

6. Ентоні Джошуа

7. Агіт Кабайєл

8. Філіп Хргович

9. Мозес Ітаума

10. Чжан Чжилей

Цікаво, що колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, IBF, WBA Super, WBO, IBO та The Ring британець Тайсон Ф'юрі, як і раніше, перебуває в топі, займаючи другу позицію, незважаючи на те, що вже більше року не виходив у ринг.

