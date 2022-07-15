Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа

Олександр Ліхтер / фото - Facebook тренера

Авторитетний український тренер Олександр Ліхтер в ексклюзивному інтерв’ю Luckypunch.net поділився думкою про реванш за чотири пояси в надважкій вазі між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Що стосується Олександра, то, цілком можливо, що перша частина бою буде від нього на контролі, він буде розтягувати Джошуа, випереджати. Саша дуже добре діє на контратаках, тому, думаю, Джошуа навряд принесе успіх агресивна манера. Вона може завдати йому певних проблем іноді, але зараз Саша дуже добре працює спиною та тулубом, він в цьому додав.

А Джошуа не притаманно діяти в агресивній манері. Якщо суперник його боїться, він його маньше чи слабкіше - тоді він може спробувати його задавити, деморалізувати. Але з Сашою цього не вийде зробити.

Велика ймовірність, що бій завершиться достроково. В який бік? Я все ж таки думаю, що буде перемога Усика.

Щодо Роберта Ґарсії, то, думаю, що він в якійсь мірі може допомогти Джошуа перелаштуватися, але, наприклад, аби закріпити рефлекси потрібно хоча б 4 місяці тренувань. Так, він якісь моменти схопить, але я не думаю, що вони доведуть їх до автоматизму.

Якщо Джошуа буде агресивнішим, його витрати «палива» будуть набагато більші, тобто він витратить набагато більше енергії.

Я не думаю, що зараз Усику доречно набирати вагу, адже йому потрібна швидкість та маневреність. До речі, агресивність Джошуа може провести його до того, що він наштовхнеться на удар.

Думаю, Чізора дав Джошуа пораду про бій з Усиком, і порада була про те, що не можна робити пауз, адже Усик їх гарно використовує. Джошуа потрібно постійно бити, штовхати, можливо, брудно діяти. Думаю, десь такий докс від британця ми і побачимо».