Український боксер Віктор Постол цієї весни знову вийде в ринг. 4 квітня він планує провести захист титулу Інтерконтинентального чемпіона IBO у суперлегкій вазі (63,5 кг). Поєдинок попередньо запланований у Броварах. І хоча контракт із суперником ще перебуває на фінальній стадії погодження, відомо, що йдеться про мексиканського боксера. Для Віктора цей бій про продовження амбітної історії, у якій вік не стає аргументом для паузи.

Тренувальний табір уже стартував у Броварах. Наразі наш боксер працює в режимі одного тренування на день, але за два тижні планує перейти на дворазові заняття. Підхід системний і виважений, із поступовим нарощуванням навантаження. Після останнього поєдинку Віктор дозволив собі місяць відпочинку, однак повністю з процесу не випадав — підтримував форму, працював у легкому режимі. Зараз фокус чіткий: захист титулу та впевнена демонстрація готовності до наступного кроку. У цій історії добре працює проста формула — все в твоїх руках. І Постол продовжує доводити це щодня в залі.

План максимум. План на титул чемпіона світу

Після захисту Інтерконтинентального поясу в планах українця спробувати вийти на чемпіона світу у своїй ваговій категорії. Йдеться вже про бій за повноцінний титул.

«Поки є сили і бажання — треба пробувати», — такою є внутрішня формула Постола. Для нього це не питання натхнення чи зовнішніх мотиваторів. Це питання внутрішнього ресурсу. І цей ресурс, за його словами, досі відчувається.

У професійному боксі суперлегка вага традиційно вважається однією з найконкурентніших. Тут швидкість поєднується з ударною потужністю, а кожен поєдинок – це шахова партія на високих обертах. Саме в такому середовищі Постол хоче ще раз довести свою спроможність боротися за вершину. Для нього бути FIRST — це не про цифру в паспорті й не про статус у минулому. Це про готовність виходити в ринг і брати відповідальність за результат тут і зараз.

Режим досвідченого бійця

Свого часу, перебуваючи на піку кар’єри, Віктор повертався до залу вже за два тижні після бою. Зараз період відновлення трохи довший. Це свідомий вибір і стратегія з урахуванням віку та накопиченого навантаження. Однак головне не змінилося: дисципліна, системність і готовність працювати.

Постол залишається одним із найвідоміших українських представників суперлегкої ваги на міжнародній арені.

У підготовці до майбутнього бою Віктор Постол співпрацює з брендом FIRST. Для українського спорту такі колаборації мають особливе значення — вони дають можливість атлетам концентруватися на результаті та продовжувати виступати на високому рівні.

4 квітня у Броварах Віктор Постол планує вийти на ринг із чіткою метою: захистити титул Інтерконтинентального чемпіона IBO та зробити ще один крок до бою за повноцінний пояс чемпіона світу. У 42 роки він доводить просту річ: поки є сили та бажання, великі плани залишаються реальністю.