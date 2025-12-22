Постол розповів історію прізвиська Iceman
Американські фанати дали після нокауту Айдина
близько 2 годин тому
Віктор Постол
Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (33-5, 12 КО) пояснив походження свого прізвиська Iceman. Слова спортсмена навів YouTube-канал Champion Radio.
«Це мені дали американські фанати після бою з Сельджуком Айдином у 2014-му в Інґлвуді. У першому раунді пропустив лівий збоку, мене потрясло, але я не подав вигляду. Вони сказали: «Холодна голова». Я виграв нокаутом в 11-му, і після цього дали нікнейм Iceman».
Перемога над турком відкрила Постолу шлях до титулу WBC у першій напівсередній вазі.
Нагадаємо, раніше Постол здолав Мойю і став володарем титулу IBO International.
